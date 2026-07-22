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11:30, 22 июля 2026 года

Более 1,8 миллиарда рублей взыскали орловские приставы за полгода

В первом полугодии 2026 года в производстве дознавателей Управления находилось 126 уголовных дел.

Фото: УФССП России по Орловской области

В УФССП России по Орловской области прошло заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства за первые шесть месяцев 2026 года.
Главный судебный пристав Орловской области Татьяна Аксютина отметила положительную динамику.

Всего судебные приставы взыскали более 1,8 миллиарда рублей задолженности. Из этой суммы более 1 миллиарда рублей поступило в пользу юридических лиц, более 470 миллионов — в пользу граждан, в консолидированный бюджет удалось взыскать более 300 миллионов рублей.

Также в первом полугодии 2026 года в производстве дознавателей находилось 126 уголовных дел. Благодаря мерам уголовно-правового и административного воздействия по исполнительным производствам взыскали свыше 15,6 миллиона рублей.

На заседании также были намечены планы на второе полугодие 2026 года. Особое внимание уделили приоритетным направлениям деятельности. Лучших сотрудников отметили ведомственными наградами.




Карина Басова
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