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18:45, 21 июля 2026 года В День города в Орле установят КПП и металлические барьеры Меры безопасности обсудили на заседании антитеррористической комиссии.



Фото: архив

В Орле на заседании антитеррористической комиссии обсудили подготовку к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Особое внимание уделят безопасности в местах массового пребывания людей. На основных площадках установят металлические ограждения и организуют контрольно-пропускные пункты. К охране общественного порядка привлекут полицию, Росгвардию и членов "Бригады Катукова".



Начальник городского управления по безопасности Елена Геращенко сообщила, что в дни празднования будет организовано круглосуточное дежурство руководства администрации, предприятий и организаций. Также усилят взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой.



Предусмотрены дополнительные меры гражданской защиты. Подвалы многоквартирных домов рядом с местами проведения мероприятий обследуют и подготовят как укрытия. Для основных площадок разработали схемы эвакуации и подготовили звуковые системы для оперативного оповещения граждан.



По итогам заседания мэр Орла Юрий Парахин поручил ответственным службам обеспечить безопасность жителей и гостей во время мероприятий.

— Все силы и средства должны быть готовы, а взаимодействие между службами — четким и слаженным, — подчеркнул Парахин. День города в Орле состоится 5 августа. Программа мероприятий пока не опубликована.





Сергей Мерцалов





