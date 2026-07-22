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19:50, 22 июля 2026 года В Орле женщина украла из тележки в ТЦ чужую сумку с кошельком Подозреваемую установили по записям с камер видеонаблюдения.



Фото: архив

Жительница Залегощенского района стала фигуранткой уголовного дела после кражи в торговом центре в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Молодой человек забыл в тележке сумку с кошельком. В нем было немного денег и золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Когда он вернулся за сумкой, ее уже не было. Расстроенный, он обратился в полицию.



Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. 52-летняя женщина откатила тележку в сторону и забрала чужую вещь.



Украденное изъяли сотрудники полиции. Сейчас ведется следствие. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Сергей Мерцалов





