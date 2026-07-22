Орловцев просят быть готовыми к шуму в районе ТЭЦ

22 и 27 июля там будут проводиться плановые пусконаладочные работы.

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В Орле продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в филиале "РИР-Энерго — Орловская генерация".

22 и 27 июля на ТЭЦ проведут плановые работы. Они сопровождаются временным усилением шума.

22 июля с 8 до 17 часов будут продувать паром новый паропровод. 27 июля с 8 до 18 часов планируется настройка предохранительных клапанов на котлоагрегате.

В "РИР-Энерго" пояснили, что громкий звук выпускаемого пара — это нормальное явление. Процесс контролируемый и безопасный. Шум не превысит допустимых дневных норм и не доставит неудобств, заверили в компании.