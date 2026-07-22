У станции Змиевка ограничат движение транспорта

Переезд закроют на время ремонта.

Фото: Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

В Свердловском районе 22 июля ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО "РЖД".

С 6 до 17 часов движение закроют у станции Змиевка. В это время переезд будет недоступен. Объезд возможен через соседний переезд в деревне Еропкино — Большак.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать поездки заранее.