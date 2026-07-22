У станции Змиевка ограничат движение транспорта

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17:00, 21 июля 2026 года
У станции Змиевка ограничат движение транспортаПереезд закроют на время ремонта.
Фото: Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
В Свердловском районе 22 июля ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО "РЖД".
С 6 до 17 часов движение закроют у станции Змиевка. В это время переезд будет недоступен. Объезд возможен через соседний переезд в деревне Еропкино — Большак.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать поездки заранее.