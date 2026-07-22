Главная » Новости



8:00, 22 июля 2026 года В Орловской области начали борьбу с незаконными посевами наркосодержащих растений Первый этап операции "Мак — 2026" продлится по 29 июля.



Фото: архив "Вести - Орел"

В Орловской области стартовал первый этап оперативно-профилактической операции "Мак — 2026". Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД .



Она проводится в регионе ежегодно. С 20 по 29 июля сотрудники правоохранительных органов сосредоточатся на выявлении незаконных посевов мака и конопли, а также на перекрытии каналов сбыта наркотиков.



Всех, кто знает о местах произрастания конопли или мака или о фактах распространения наркотиков, просят звонить на телефон доверия УМВД: 41-38-56.





Карина Басова





