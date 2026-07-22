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17:30, 21 июля 2026 года В Орле маршрутки № 420 "Образцово – Лужки" снова заезжают в микрорайон "Зареченский" Количество нарушений сократилось.



Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле на маршруте № 420 "Образцово – Лужки" навели порядок. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.



Ранее в результате проверок, проводимых КУ ОО "Организатор перевозок", выяснилось, что водители нередко игнорировали заезд в микрорайон "Зареченский", за что перевозчик получал штрафы.



Сейчас ситуация стабилизировалась, количество нарушений сократилось.



Всех, кто столкнулся с нарушениями в работе межмуниципального транспорта, просят сообщить о необходимости улучшения его работы по телефону: +7(4862)443364 или в личные сообщения сообщества "КУ ОО "Организатор перевозок"" "ВКонтакте".











Карина Басова





