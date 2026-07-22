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14:00, 21 июля 2026 года Андрей Клычков прибыл с рабочим визитом в Беларусь Уже состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию региона и республики.



Фото: социальные сети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл с двухдневным рабочим визитом в Беларусь. Его командировка началась с заседания рабочей группы по взаимодействию региона и республики.



За время поездки орловская делегация проведет ряд других деловых встреч и посетит местные предприятия.

"Любое сотрудничество нужно неустанно укреплять, подпитывать новыми соглашениями и проектами. Впереди много совместной работы, о которой я буду оперативно рассказывать", – отметил губернатор. Клычков напомнил, что сегодня во внешнеторговом обороте Орловской области доля соседнего государства превышает треть. В качестве примера сотрудничества губернатор назвал открытие в Орле мультибрендового центра техники белорусского производства.





Артем Ежаков





