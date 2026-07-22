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14:30, 21 июля 2026 года Партия "Родина" выдвинула Николая Павелко в Госдуму по орловскому одномандатному округу Региональный избирком принял его документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты.



Фото: избирательная комиссия Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области приняла документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от Николая Павелко. Он выдвинут всероссийской политической партией "Родина" по одномандатному избирательному округу № 147.



Ранее избирком получил аналогичные документы от лидера регионального отделения ЛДПР Владислава Числова, представителя "Новых людей" Сергея Почтарева, заместителя губернатора Александра Бирюкова, выдвинутого партией "Единая Россия", Ивана Устинова от "Партии Пенсионеров" и Руслана Перелыгина от "Справедливой России". Коммуниста Ивана Дынковича кандидатом в депутаты уже зарегистрировали.



Срок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы заканчивается 22 июля.





Артем Ежаков





