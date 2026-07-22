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19:40, 21 июля 2026 года Камеры "Паркон-А" возьмут под контроль две улицы в Орле Нарушения будут фиксировать на Комсомольской улице и в Рижском переулке.





Теперь нарушения правил остановки и стоянки будут фиксировать еще на двух участках в Орле – на Комсомольской улице и в Рижском переулке. Поможет мобильный комплекс "Паркон-А".



На улице Комсомольской это будут участки от улицы Панчука до Соляного переулка и от улицы Нормандия-Неман до улицы Красина.



Камера установлена на специальной машине и фиксирует нарушения автоматически. Она видит остановку и стоянку под запрещающими знаками, а также стоянку на пешеходных переходах.





Надежда Невматулина





