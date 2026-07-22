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16:30, 21 июля 2026 года На Орловщине "оживили" персонажей Владимира Зарубина В Покровском устанавливают скульптуры по мотивам его открыток.







В поселке Покровское устанавливают скульптуры по мотивам открыток художника Владимира Зарубина. Его имя неразрывно связано с "золотым веком" советской мультипликации.



Персонажи Зарубина гармонично вписались в городскую среду. Возле местного Центра досуга и культуры поселилась "Лиса – деятель культуры", на Автовокзальной площади гостей и жителей встречает "Кот-покровчанин", а у центра дополнительного образования "Энергия" теперь красуется "Медведь-хоккеист".





Анна Вайсергисер





