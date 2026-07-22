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18:00, 21 июля 2026 года Детям в "Орловчанке" напомнили о важности гигиены Уроки чистоты в лагере провели в рамках проекта "Санпросвет".







Свод простых правил, которые должен знать каждый: мытье рук, гигиена полости рта. Это поможет защитить организм от инфекций.



Все воедино собрал Роспотребнадзор в Общероссийском лектории "Санпросвет". Этот масштабный просветительский проект проходит во всех городах. Летом слушатели – дети, отдыхающие в лагерях.



Приехали специалисты и в "Орловчанку". Как прошел открытый урок о важности чистоты, расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





