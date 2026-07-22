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19:15, 21 июля 2026 года

Более 400 лифтов заменят в Орловской области в 2026-м году

По нормативам должна быть заменена каждая подъемная кабина, отработавшая 25 лет.



За последние два года в Фонде капитального ремонта Орловской области под замену попали 384 лифта. 155 уже введены в эксплуатацию.

Владимир Слизовский, директор регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Орловской области: «У нас имеются в регионе еще 407 лифтов, которые находятся на специальных счетах. По областной программе их заменят в 2026-м году».

Жители МКД со специальными счетами самостоятельно накапливают средства на оплату услуг по ремонту. Однако специалисты напоминают, что все лифты, отработавшие четверть века, должны быть заменены в этом году.

Если желания менять нет, то нужно перейти в Фонд капремонта, иначе время уйдет, а лифты в итоге остановят. Программу продлевать не планируют.


Даниил Матюшин
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