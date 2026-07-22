Главная » Новости



9:55, 22 июля 2026 года В Орле инспекторы ГИМС и Константин Домогатский провели рейд на городском пляже Специалисты провели мастер-класс по спасению тонущего с помощью спасательного круга и веревки.







В Орле инспекторы ГИМС совместно с уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским провели профилактический рейд на пляжах. Они напомнили родителям о важности постоянного присмотра за детьми, а юным орловцам объяснили правила поведения на воде и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.



Кроме того, специалисты провели мастер-класс по спасению тонущего с помощью спасательного круга и веревки.



В ходе рейда его участникам на реке Оке встретилось немало катавшихся на катамаранах и лодках, в том числе и с детьми. Все они получили от инспекторов ГИМС памятки и укрепили свои знания правил поведения на водоемах.

Сотрудники МЧС призывают выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, не употреблять алкоголь на воде и при управлении маломерными судами.





Антон Сорокин





