В Орле инспекторы ГИМС и Константин Домогатский провели рейд на городском пляже
Специалисты провели мастер-класс по спасению тонущего с помощью спасательного круга и веревки.
В Орле инспекторы ГИМС совместно с уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским провели профилактический рейд на пляжах. Они напомнили родителям о важности постоянного присмотра за детьми, а юным орловцам объяснили правила поведения на воде и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, специалисты провели мастер-класс по спасению тонущего с помощью спасательного круга и веревки.
В ходе рейда его участникам на реке Оке встретилось немало катавшихся на катамаранах и лодках, в том числе и с детьми. Все они получили от инспекторов ГИМС памятки и укрепили свои знания правил поведения на водоемах.
Сотрудники МЧС призывают выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, не употреблять алкоголь на воде и при управлении маломерными судами.