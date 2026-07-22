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10:04, 21 июля 2026 года В Орле почтили память "Железного Феликса" 20 июля исполнилось 100 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского.







За несгибаемую волю и бескомпромиссность в борьбе с врагами революции его называли "Железный Феликс". 20 июля исполнилось 100 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. В важную дату к памятнику на улице Октябрьской возложили цветы ветераны ФСБ и подрастающее поколение.



Феликс Дзержинский стал известен как основатель и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии, предшественницы советских органов госбезопасности. Дзержинский также боролся с детской беспризорностью и восстанавливал народное хозяйство.

Сергей Ковальчук, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Орловской области: "Возглавил в самый трудный период Министерство путей сообщения – тогда это был наркомат. Через два года возобновилось производство паровозов и подвижного состава, отремонтировали дороги. Железная дорога заработала, как часы". Небольшой, но важный период жизни "Железного Феликса" связан с Орлом. Здесь Дзержинский отбывал наказание в каторжном централе, который располагался в стенах нынешнего СИЗО.





Юлия Сабельникова





