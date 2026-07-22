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10:30, 21 июля 2026 года В Орловской области утвердили калораж школьного питания Также прописаны другие нормы завтраков и обедов учеников.





Департамент образования Орловской области утвердил региональный стандарт обеспечения горячим питанием в школах. Нормы прописаны для всех классов.



Документ вводит четкие нормы калорийности и требования к качеству еды. Например, увеличивается калорийность. Для младших школьников завтрак должен давать до 590 килокалорий, для старших – до 680. Для обедов нормы выше.



Перемена для приема пищи должна быть не меньше 20 минут. Отдельно прописан рацион для детей с диабетом и аллергией по назначению врача. Со всеми положениями приказа можно ознакомиться на портале правительства региона или скачав документ по ссылке.





Надежда Невматулина





