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9:27, 21 июля 2026 года Православные орловцы отмечают День обретения Казанской иконы Божией Матери В храмах и церквях региона проходят богослужения.





21 июля православная церковь отмечает День обретения Казанской иконы Божией Матери.



Событие произошло в 1579-м году в Казани. После пожара, который разрушил часть города, девятилетней Матроне во сне явилась Пречистая и указала место, где спрятан ее образ. Изначально родители девочке не поверили, но после повторных явлений отправились на пепелище, где нашли нетронутую огнем святыню.



Казанская икона Божией Матери считается одной из самых узнаваемых, ежедневно молитвенной помощи у нее просят тысячи верующих по всей стране.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Божья Матерь – наша заступница, она своим омофором покрывает наши грехи, наши немощи, исцеляет и упорядочивает нашу жизнь на земле". В храмах и церквях региона проходят богослужения. Владыка Тихон возглавил литургию в Казанском храме деревни Арбузово Кромского района.





Юлия Опанасюк





