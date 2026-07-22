Преподаватели и студенты Орловского госуниверситета смогут стажироваться в Китае
Это подразумевает подписанный меморандум с ВНТПИ.
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева и Внутреннемонгольский транспортный профессионально-технический институт в городе Чифэн Китайской Народной Республики подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе вуза.
В рамках соглашения планируются стажировки и обучение орловских преподавателей и студентов на базе китайских лабораторий по направлениям разработки беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта и эксплуатации электромобилей.
Орловцы смогут практиковаться в учебных пространствах, созданных ведущими мировыми автоконцернами, а также изучить предоставленные ими современные автомобили.
Это позволит факультету среднего профессионального образования ОГУ повысить качество подготовки специалистов и внедрить уникальные компетенции в свой образовательный процесс.