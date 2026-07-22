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11:30, 21 июля 2026 года Преподаватели и студенты Орловского госуниверситета смогут стажироваться в Китае Это подразумевает подписанный меморандум с ВНТПИ.





Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева и Внутреннемонгольский транспортный профессионально-технический институт в городе Чифэн Китайской Народной Республики подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе вуза.



В рамках соглашения планируются стажировки и обучение орловских преподавателей и студентов на базе китайских лабораторий по направлениям разработки беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта и эксплуатации электромобилей.



Орловцы смогут практиковаться в учебных пространствах, созданных ведущими мировыми автоконцернами, а также изучить предоставленные ими современные автомобили.



Это позволит факультету среднего профессионального образования ОГУ повысить качество подготовки специалистов и внедрить уникальные компетенции в свой образовательный процесс.





Артем Ежаков





