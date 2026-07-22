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8:00, 21 июля 2026 года Орловский отряд "БАРС" привлек больше 200 добровольцев Среди них - главы районов, руководители органов власти и учреждений, выпускники программы "Герои земли Орловской".



Фото: архив

В отряде "БАРС-Орел" служит более 200 человек. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Среди них — главы районов, руководители органов власти и учреждений, а также выпускники программы "Герои земли Орловской". Все они освоили навыки борьбы с беспилотниками, чтобы защитить Орловщину, свои семьи и дома от вражеских атак.

— Вражеские беспилотники — ежедневная угроза для наших городов и сел. Киевский режим не откажется от своих террористических методов, не прекратит бить по мирным жителям и объектам. Поэтому мы должны быть готовы защищать себя. Для этого создан добровольческий отряд "БАРС-Орел", — подчеркнул глава региона. Для эффективной боевой работы продолжается формирование отряда. Каждый боец проходит двухнедельный курс, включающий тактическую, специальную, разведывательную и военно-медицинскую подготовку.

— "БАРСу" и нашему краю нужны сила и храбрость орловских мужчин, — добавил Клычков.





Сергей Мерцалов





