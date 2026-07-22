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12:45, 21 июля 2026 года Турслет в Сосковском районе собрал 500 участников и 68 семей Программа была насыщенной: волейбол, футбол, перетягивание каната и прыжки через скакалку.







Три дня на свежем воздухе, полные азарта и соперничества. Юбилейный турслет в Сосковском районе завершился.



Около 500 участников собрались здесь. Победители были определены, но проигравших не было. Главное, что каждый увез домой — новые впечатления, прочные знакомства и желание вернуться на эту поляну через год.



Елена Степовая расскажет, какой была атмосфера в этом году.





Елена Степовая





