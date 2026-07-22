Турслет в Сосковском районе собрал 500 участников и 68 семей
Программа была насыщенной: волейбол, футбол, перетягивание каната и прыжки через скакалку.
Три дня на свежем воздухе, полные азарта и соперничества. Юбилейный турслет в Сосковском районе завершился.
Около 500 участников собрались здесь. Победители были определены, но проигравших не было. Главное, что каждый увез домой — новые впечатления, прочные знакомства и желание вернуться на эту поляну через год.
Елена Степовая расскажет, какой была атмосфера в этом году.