В мае у орловских пчеловодов началась горячая пора

14:50, 23 мая 2026 года
В мае у орловских пчеловодов началась горячая пораЗа сезон из одного улья можно собрать до 40 литров отборного меда.
20 мая в России отметили всемирный День пчел. В это время они начинают собирать нектар и пыльцу, а пасечники активно включаются в работу.
Обычно уже в мае пчеловоды пробуют первый мед, но в этом году из-за прохладного апреля пчелы начали работать позже. За сезон из одного улья можно собрать до 40 литров высококачественного меда.
Пчелы не только производят мед, пергу, прополис и вощину. Они также играют важную роль в решении продовольственных и экологических проблем. Подробнее об этом расскажет Татьяна Тимохина.
Татьяна Тимохина
