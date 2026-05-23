14:50, 23 мая 2026 года В мае у орловских пчеловодов началась горячая пора За сезон из одного улья можно собрать до 40 литров отборного меда.







20 мая в России отметили всемирный День пчел. В это время они начинают собирать нектар и пыльцу, а пасечники активно включаются в работу.



Обычно уже в мае пчеловоды пробуют первый мед, но в этом году из-за прохладного апреля пчелы начали работать позже. За сезон из одного улья можно собрать до 40 литров высококачественного меда.



Пчелы не только производят мед, пергу, прополис и вощину. Они также играют важную роль в решении продовольственных и экологических проблем. Подробнее об этом расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





