11:50, 23 мая 2026 года

Орловский депутат рассказал, что не видел в Старобельске ни военных, ни техники

Он часто проезжал через город, доставляя гуманитарную помощь в Луганск.

Первый вице-спикер Орловского областного совета Михаил Вдовин прокомментировал атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. В результате удара украинских беспилотников здание, где находились 86 детей, частично обрушилось. По последним данным, десять человек погибли, еще 48 получили ранения.

На своей странице во "ВКонтакте" Вдовин отметил, что неоднократно проезжал через Старобельск с гуманитарными миссиями в Луганск и не видел там ни воинских частей, ни военной техники. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что киевский режим не должен остаться безнаказанным за трагедию.

Напомним, украинские беспилотники атаковали учебное заведение в Старобельске ЛНР в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 студентов и один сотрудник. В Кремле назвали инцидент "чудовищным", а правозащитники потребовали от ООН признать удар по общежитию военным преступлением. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте трагедии.


Сергей Мерцалов
