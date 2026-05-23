8:18, 23 мая 2026 года В Орле 25 мая и 2 июня более тридцати домов останутся без горячей воды Неудобства связаны с плановым ремонтом.



Фото: Ольга Супонева

В мэрии Орла сообщили, что 25 мая и 2 июня более 30 многоквартирных домов останутся без горячей воды. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами.



25 мая до 17:00 без горячего водоснабжения останутся жители домов №2 и №4 по улице 2-я Посадская, дома №32 на Комсомольской и домов №29 и 42А по улице Карачевской в Заводском районе.



В Советском районе горячую воду отключат в домах №2, 13, 21, 23 и 25 по улице Генерала Жадова, а также в домах №48, 50, 52, 54, 56, 60, 60А и 62 по улице Генерала Родина и домах №12 и 24 по улице Веселая.



В Железнодорожном районе отключение затронет только дом №66А по улице 5-е Августа.



2 июня до 17:00 без горячей воды останутся жители домов №11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 по улице 6-й Орловской дивизии, а также домов №1, 2, 3 и 4 по улице Узловая.





Сергей Мерцалов





