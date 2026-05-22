21:00, 22 мая 2026 года ГТРК "Орел" и Русфонд объявили сбор средств для 11-летней Ольги Калугиной У девочки парализована левая сторона тела.







ГТРК "Орел" и Русфонд продолжают совместную акцию помощи детям. 11-летней Ольге Калугиной она особенно нужна.



В раннем детстве она перенесла нейроинфекцию, которая привела к ДЦП и парализовала левую часть тела. Ребенка воспитывает бабушка. Родители погибли почти 10 лет назад в автокатастрофе.



У Оли много увлечений: рисование, танцы, лепка из глины. Но привычные для ее возраста занятия приходится совмещать со специальным массажем, работой с нейропсихологом и дефектологом. Каждый день для девочки - это испытание. Ольга Прилепская навестила ребенка и узнала подробности ее восстановления.





Ольга Прилепская





