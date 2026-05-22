20:30, 22 мая 2026 года Орловцам напомнили о рисках купания в необорудованных местах Большинство водоемов в Орловской области уже проверили водолазы.







С 1 июня официально стартует купальный сезон. Теперь можно будет наслаждаться не только солнечными ваннами, но и водными процедурами.



В регионе откроют 35 пляжей. В Орле, как обычно, будет два официальных пляжа: в городском парке и на озере Светлая жизнь.



Однако аномальная жара уже заставила орловцев окунуться в воду раньше времени. Антон Сорокин выяснил, чем может быть опасно купание в необорудованных местах.





