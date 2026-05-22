18:31, 22 мая 2026 года

ГТРК "Орел" стала победителем всероссийского медиаконкурса "Русский космос"

Передача "Наука будущего — это про Нанозонд 1" заняла первое место в номинации "Лучшая программа/цикл" - радио.



Сегодня в Самаре объявили победителей второго всероссийского медиаконкурса "Русский космос". В нем участвовали 80 регионов, 149 телерадиокомпаний и 315 проектов. ГТРК "Орел" выиграла в номинации "Лучшая программа/цикл" - радио с передачей "Наука будущего — это про Нанозонд 1". Награду вручили директору филиала ВГТРК "Орел" Николаю Куревину.

Проект "Нанозонд 1" уникален. Российские ученые первыми в мире отправили в космос сканирующий зондовый микроскоп, чтобы изучить воздействие микро- и нанометеоритов на поверхности космических аппаратов.

В создании проекта участвовали студенты и школьники из разных регионов страны — участники программы "Большие вызовы" центра "Сириус". Передача включает голоса создателей и запись исторического запуска с космодрома "Роскосмос".
— Для нас это важная награда. Она душевная, потому что все в мире связано. Если есть душевность, сердечность, желание рассказать о людях, опытах, нашей работе — это и есть наш вклад в космос. Космос — это не только техника, ракеты, люди, но и наша общая душа, дело и счастье", — отметил Николай Куревин.
