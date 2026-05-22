17:30, 22 мая 2026 года

Бывший гендиректор медцентра "Доверие" в Орле осужден за мошенничество

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы.

Советский районный суд Орла признал бывшего гендиректора медцентра "Доверие" виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным СУ СК России по Орловской области, в начале 2023 года гендиректор вступил в сговор с коллегами и принял участие в деятельности ОПГ. Он заключал договоры на платные медицинские услуги с организациями региона, хотя медцентр не мог их выполнить из-за отсутствия нужных специалистов.

Другие участники группы фиктивно оформляли документы об оказании медицинских услуг сотрудникам этих организаций. Медцентр получал оплату за якобы выполненные работы. В результате ОПГ заработала более 2,1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам колонии общего режима. В суде также рассматриваются дела других сотрудников "Доверия".


Сергей Мерцалов
