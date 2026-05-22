15:00, 22 мая 2026 года В Орле завершается тюльпановый сезон Специалисты выкапывают луковицы цветов.



Фото: Анастасия Мельникова

Тысячи тюльпанов расцвели в этом году на улицах Орла. Они радовали орловцев на протяжении нескольких недель, но теперь их сезон завершается.



Специалисты "Спецавтобазы" выкапывают луковицы цветов на клумбах города. Работы проводятся на площади Ленина и в сквере Лескова, также тюльпаны уже убрали возле городского парка.

— В этом году в городе планируют высадить 360 тысяч цветов. Совсем скоро клумбы вновь заиграют яркими красками, создавая настроение жителям и гостям Орла, — сообщили в пресс-службе администрации города. На месте тюльпанов уже появляются ампельные петунии и агератум.





