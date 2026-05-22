12:36, 22 мая 2026 года Встречаем приближающееся лето под главный трек города! С полноправным приходом весны набережная Оки и Орлика снова стала центром притяжения, а ключевая его точка – фонтан "Крылья Орла".



35-метровые водные струи взмывают ввысь под неофициальный гимн города – песню Виталия Волина: "Город Орел — это я, это ты!". Настоящий манифест любви к малой Родине.















