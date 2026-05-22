Участник СВО Игорь Тарасов встретился с орловской молодежью

Мероприятие прошло в школе №12.

Фото: администрация г.Орла

Во время отпуска участник специальной военной операции, выпускник школы № 12 Орла Игорь Тарасов посетил родное учебное заведение и побывал в школьном музее. Об этом рассказали в мэрии.

До недавнего времени Тарасов возглавлял управление по безопасности администрации Орла. В декабре 2025 года он объявил о своем решении отправиться в зону СВО.

Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Военнослужащий пообщался с педагогами и школьниками, поделился впечатлениями о службе и рассказал о боевом братстве. Особое внимание он уделил важности поддержки и веры в своих — тех качеств, которые помогают в непростых условиях. В завершение он твердо заявил: "Победа будет за нами".