13:50, 23 мая 2026 года В Орле транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиками в значительном размере Обнаружено и изъято полграмма запрещенки.



Фото: линейный отдел МВД России на станции Орел

На перегоне "Цон — Саханская" в Орле транспортные полицейские задержали 38‑летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра в кармане поясной сумки мужчины обнаружили сверток из изоленты. Внутри находился полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.



Эксперты‑криминалисты провели исследование и установили: изъятая находка — производное наркотического средства N‑метилэфедрона массой 0,47 грамма. Это считается значительным размером.

— От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался, в связи с чем, на него составлен протокол об административном правонарушении, — уточнили в линейном отделе МВД. По факту происшествия отделение дознания ЛО МВД России на станции Орел возбудило уголовное дело, подозреваемый должен явиться в полицию для дальнейшего разбирательства.





Юлия Сабельникова





