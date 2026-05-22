18:00, 22 мая 2026 года
"ЛизаАлерт" запускает в Орле квест "Недетские игры"Он имитирует реальный поиск ребенка в городской среде.
В преддверии Дня пропавших детей (его в России отмечают 25 мая) Орел и десятки других регионов проводят "Недетские игры". Это новый проект поискового отряда "ЛизаАлерт".
Мероприятие разработано в формате квеста — строго для участников старше 18 лет. По сценарию игра имитирует реальный поиск 15-летнего подростка, который потерялся в городе.
Команды от двух до пяти человек объединят усилия, чтобы как можно скорее отыскать пропавшего — необходимо уложиться в отведенное время. Весь процесс будут координировать и контролировать опытные добровольцы орловского отряда "ЛизаАлерт". Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке
(18+)
Юлия Сабельникова