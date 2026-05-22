В Орле временно изменено движение троллейбусов № 4 и № 6
Это связано с провисанием контактной сети.
В Советском районе Орла временно изменено движение троллейбусов № 4 и № 6. Специалисты будут проводить ремонтные работы. Они связаны с провисанием контактной сети на участке улицы Тургенева, сообщают в администрации города Орла.
Троллейбусы № 6 будут ходить по маршруту: "Автовокзал – Железнодорожный вокзал".
Троллейбусы № 4 будут ездить от железнодорожного вокзала до Наугорского шоссе через улицу Герцена.