"Псевдо-лето" в Орле закончится на выходных

16:00, 22 мая 2026 года
"Псевдо-лето" в Орле закончится на выходныхСиноптики прогнозируют похолодание.
Сильная жара в Орле пойдет на спад. Специалисты Росгидрометцентра заявили о понижении температуры. Тепло сохранится, но ему далеко до тех аномальных значений, что сопровождали орловцев всю рабочую неделю.
В ночь на субботу возможен сильный дождь, есть небольшая вероятность осадков днем, воздух прогреется до +24.
Воскресенье станет солнечным, зонты точно не понадобятся — если верить синоптикам, небо будет ясным, за окном +22 — самое время для долгих приятных прогулок.
Юлия Сабельникова