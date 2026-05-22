В серьезной аварии под Орлом пострадала женщина

Автомобили получили серьезные повреждения.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

21 мая в Орловском округе случилось массовое ДТП с пострадавшей. Виновником аварии стал 74-летний водитель "Рено Дастер". По данным Госавтинспекции, он пошел на обгон и влетел в "Мазду-6". От удара кроссовер отбросило, и произошло еще одно столкновение — с FAW с прицепом WELTON.

61-летняя пассажирка "Мазды" получила травмы и с места аварии была доставлена в областную клиническую больницу.