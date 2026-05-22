В серьезной аварии под Орлом пострадала женщина

|Главная » Новости
10:45, 22 мая 2026 года
В серьезной аварии под Орлом пострадала женщинаАвтомобили получили серьезные повреждения.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
21 мая в Орловском округе случилось массовое ДТП с пострадавшей. Виновником аварии стал 74-летний водитель "Рено Дастер". По данным Госавтинспекции, он пошел на обгон и влетел в "Мазду-6". От удара кроссовер отбросило, и произошло еще одно столкновение — с FAW с прицепом WELTON.
61-летняя пассажирка "Мазды" получила травмы и с места аварии была доставлена в областную клиническую больницу.
Юлия Сабельникова