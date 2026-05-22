14:30, 22 мая 2026 года Орловцы могут привиться от пневмококка в поликлинике № 2 Укол особенно рекомендуется сделать пожилым и страдающим от хронических болезней.







В Орле в поликлинику №2 поступила вакцина от пневмококковой инфекции. В запасах медиков – порядка 300 доз.



Особенно опасна пневмококковая инфекция для пожилых и тех, у кого хронические болезни. Один укол защищает от 23 самых распространенных штаммов.



Иммунитет формируется быстро, риск осложнений падает в разы. Вакцинация бесплатная – по полису ОМС.





Елена Литинская





