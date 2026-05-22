Орловцы могут привиться от пневмококка в поликлинике № 2

14:30, 22 мая 2026 года
Орловцы могут привиться от пневмококка в поликлинике № 2Укол особенно рекомендуется сделать пожилым и страдающим от хронических болезней.
В Орле в поликлинику №2 поступила вакцина от пневмококковой инфекции. В запасах медиков – порядка 300 доз.
Особенно опасна пневмококковая инфекция для пожилых и тех, у кого хронические болезни. Один укол защищает от 23 самых распространенных штаммов.
Иммунитет формируется быстро, риск осложнений падает в разы. Вакцинация бесплатная – по полису ОМС.
Елена Литинская
