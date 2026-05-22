11:00, 22 мая 2026 года Свалку с птичьими останками обнаружили в Орловской области Биологические отходы нашли в Кромском районе.



На земельном участке рядом с федеральной трассой в Кромском районе Орловской области нашли свалку биологических отходов – птичьих тушек после обвалки. Об этом рассказали в региональном управлении ветеринарии.



К ликвидации свалки немедленно подключили кромских ветеринаров и сотрудников лаборатории, чиновников, центр утилизации отходов. Ситуацию взяли под контроль.



Останки уже отправили на уничтожение. Взяты пробы для лабораторных исследований. Своевременное реагирование исключило возможность распространения заразных заболеваний и угрозу для здоровья людей и животных.





