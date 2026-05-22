9:28, 22 мая 2026 года В Орле побит температурный рекорд полувековой давности 21 мая столбики термометров в областной столице показали 30,3 градуса тепла.





Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о 23 температурных рекордах, установленных в России 21 мая. Десять из них зафиксировали метеостанции областных центров: Смоленска, Брянска, Вологды, Костромы, Твери, Владимира, Москвы, Калуги, Тулы и Орла.



В Орле воздух накануне прогрелся до 30,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен 59 лет назад. В тот день столбики термометров показали на 0,3 градуса меньше.



Артем Ежаков





