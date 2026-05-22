9:57, 22 мая 2026 года

Три человека пострадали от аномальной жары в Орловской области

До 23 мая температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на восемь градусов.


В Орловской области за несколько аномально жарких дней зафиксированы три случая теплового и солнечного удара. Об этом рассказали на Орловской станции скорой помощи.

Самой маленькой пострадавшей – два года. С жалобами на слабость, вялость и однократную рвоту девочку отвезли в НКМЦ имени З. И. Круглой.

Во втором случае пострадала 12-летняя школьница из Мценска. Ей стало плохо на уроке физкультуры. 12-летней школьнице стало плохо прямо во время урока физкультуры – появились слабость, головокружение, темнота в глазах. Амчанку доставили в местную ЦРБ.

Также после долгого пребывания на солнце пострадала 71-летняя пенсионерка. С тошнотой, сильной слабостью и головной болью ее отвезли в больницу имени Н. А. Семашко.

Напомним, что до 23 мая температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на восемь градусов. Чтобы обезопасить организм, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00, включить в рацион больше растительной пищи и ежедневно пить не менее двух литров жидкости (не газировки). Также рекомендуется надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы.


Артем Ежаков
