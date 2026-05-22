Главная » Новости



4:08, 22 мая 2026 года Ракетная опасность объявлена в Орловской области В регионе звучат сирены!



Фото: архив

Ракетная опасность объявлена в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. До отмены сигнала покидать безопасное место не стоит.





Вести-Орёл





