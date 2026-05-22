Молодой орловец получил 15 лет колонии за поджог вышек связи
Он общался с заказчиком через зарубежные мессенджеры.
В Орловской области осудили 23-летнего мужчину за поджоги вышек сотовой связи. Его признали виновным в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Молодой человек выполнял задания за вознаграждение. Он поджег оборудование трех базовых станций в Орловском округе. При попытке поджечь четвертую вышку его задержали.
С куратором орловец общался через иностранные мессенджеры, куда также отправлял отчеты о проделанной работе.