12:45, 22 мая 2026 года В Орле латают ямы на улице Маршала Катукова Специалисты "Спецавтобазы" снимают верхний слой асфальта.



Фото: администрация города Орла

В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Как сообщили в городской администрации, специалисты "Спецавтобазы" фрезеруют верхний слой асфальта на улице Маршала Куликова.



Ремонтные работы проводятся в рамках планового восстановления дорожного покрытия, чтобы сделать движение безопаснее и комфортнее для водителей.

— Мы приводим городские дороги в порядок. Работы идут каждый день и будут продолжены на других участках. Ямочный ремонт помогает продлить срок службы дорог и поддерживать их в нормативном состоянии. При качественном выполнении работ отремонтированные участки могут служить несколько лет, — отметил заместитель директора МБУ "Спецавтобаза" Дмитрий Кузнецов. За прошлую неделю в Орле дорожники восстановили более 1,6 тысячи квадратных метров асфальта горячим способом. Ремонт проводился на улицах Высоковольтной, 8 Марта, Новосильской, Красноармейской, Гагарина, Приборостроительной и других.





Сергей Мерцалов





