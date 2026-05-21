18:30, 21 мая 2026 года В Орле начали применять новый метод лечения тяжелой бронхиальной астмы Для этого используют генно-инженерный препарат.



Фото: архив

В орловской больнице имени Семашко начали использовать новый метод лечения тяжелой бронхиальной астмы — терапию генно-инженерным биологическим препаратом. Этот метод применяется, когда стандартное лечение гормонами и ингаляторами не помогает. Пациентам делают подкожные инъекции препарата раз в месяц.



Процедура проводится в рамках ОМС. Два пациента уже получили лечение: 46-летняя женщина и 53-летний мужчина с тяжелой формой астмы и полипозным риносинуситом.



По словам заведующей пульмонологическим отделением больницы Елены Камеш, эффект от препарата проявился быстро: пациенты смогли нормально дышать носом, у них уменьшилась одышка при нагрузке, и они перестали постоянно пользоваться ингаляторами. Также улучшилось качество сна. За время наблюдения у пациентов не возникло осложнений или побочных эффектов.





Сергей Мерцалов





