10:00, 23 мая 2026 года На станции Хотынец в Орловской области открыли мемориал в честь пограничника Ивана Булгакова 22 июня 1941 года застава под его командованием одной из первых приняла на себя удар фашистских войск.



Фото: Московская железная дорога

На станции Хотынец в Орловской области открыли мемориал в честь уроженца этих мест Ивана Булгакова — начальника 12-й пограничной заставы 24-го пограничного отряда Молдавского пограничного округа. Об этом сообщили на Московской железной дороге.



Мемориал установили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по инициативе железнодорожников.

— Всех, кто пришел почтить память героя, встречают памятная звезда, пограничный столб и информационная табличка с фотографией и QR-кодом, по которому можно узнать историю подвига, — рассказали железнодорожники. 22 июня 1941 года застава под командованием лейтенанта Ивана Петровича Булгакова одной из первых встретила врага на границе. Уже к исходу дня пограничники отбросили фашистов за реку Прут на румынскую территорию.



Начальник заставы личным примером поднял бойцов в атаку и первым ворвался в расположение неприятеля. В бою Иван Петрович получил смертельное ранение.





Сергей Мерцалов





