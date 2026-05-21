Главная » Новости



18:00, 21 мая 2026 года Елена Симонова победила в номинации "Актриса России" Фестиваль прошел в накануне в Тамбове.



Фото: театр "Свободное пространство"

Артистка орловского театра "Свободное пространство" стала победителем премии имени Николая Рыбакова в номинации "Актриса России".



Как сообщили в пресс-службе театра, XIX Межрегиональный театральный фестиваль имени Рыбакова, проходил с 12 по 20 мая в Тамбове. Участие в нем принимали театры из Нижнего Новгорода, Мичуринска, Архангельска, Липецка и других городов. Труппа орловского театра выступила со спектаклем "Анна. Сны".



На торжественной церемонии закрытия фестиваля были подведены итоги, где стало известно о победе Елены Симоновой.





Анастасия Мельникова





