Главная » Новости



8:00, 22 мая 2026 года В Орловской области за несколько дней украли три велосипеда Похищенное имущество ищет полиция.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области за несколько дней украли три велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Два случая произошли в Орле: неизвестные похитили велосипеды у женщин, которые оставили их в подъездах многоквартирных домов. Еще один инцидент зафиксировали в Хотынецком районе: там злоумышленник также украл велосипед из подъезда жилого дома.

— Приняты процессуальные решения. Полиция проводит проверку и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и найти виновных, — отметили в ведомстве. Полицейские также напоминают о мерах предосторожности, которые помогут избежать кражи велосипедов:

Не оставляйте велосипеды в подъездах или возле дома на ночь, даже если используете замок. Лучше забирайте их домой.

Не оставляйте велосипеды без присмотра на улице. Если оставляете их на время, например, на работе или отдыхе, не доверяйте незнакомым людям.

Пристегивайте велосипед велозамком.





Сергей Мерцалов





