14:30, 21 мая 2026 года В Орловской области мужчина зарезал подругу и пытался убить ее маленького сына Ребенок пытался защитить мать от расправы.





Орловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью.



По данным следствия, 23 февраля 2026 года пьяный мужчина поссорился с 42-летней сожительницей и зарезал ее. Одиннадцатилетний сын женщины пытался защитить мать от расправы и получил легкий вред здоровью.





Артем Ежаков





