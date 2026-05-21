12:21, 21 мая 2026 года Троицкие хороводы в Орловской области состоятся 31 мая Дату озвучила глава департамента культуры Наталья Георгиева.





Руководитель департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева на совещании с главами муниципальных образований озвучила дату проведения Троицких хороводов. Фольклорный праздник состоится 31 мая – в день Святой Троицы в селе Льгов Хотынецкого района. Начало – в 11:00.



Гуляния планируются в традиционном формате, исключая вечернюю программу. Запланирована организация более десяти творческих площадок, работа двух сцен, а также предприятий торговли и ярмарки мастеров.



Свою готовность к участию подтвердили артисты из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Московской областей, а также ДНР и ЛНР.



Традиционно в день праздника от автовокзала Орла организуют рейсы до Льгова. На месте будут организованы досмотры через металлодетекторы. Wi-Fi не будет, но гости смогут воспользоваться "белыми сервисами".





Артем Ежаков





