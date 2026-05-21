четверг 21.05.2026 13:15:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

12:21, 21 мая 2026 года

Троицкие хороводы в Орловской области состоятся 31 мая

Дату озвучила глава департамента культуры Наталья Георгиева.


Руководитель департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева на совещании с главами муниципальных образований озвучила дату проведения Троицких хороводов. Фольклорный праздник состоится 31 мая – в день Святой Троицы в селе Льгов Хотынецкого района. Начало – в 11:00.

Гуляния планируются в традиционном формате, исключая вечернюю программу. Запланирована организация более десяти творческих площадок, работа двух сцен, а также предприятий торговли и ярмарки мастеров.

Свою готовность к участию подтвердили артисты из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Московской областей, а также ДНР и ЛНР.

Традиционно в день праздника от автовокзала Орла организуют рейсы до Льгова. На месте будут организованы досмотры через металлодетекторы. Wi-Fi не будет, но гости смогут воспользоваться "белыми сервисами".


Артем Ежаков
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.