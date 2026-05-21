12:18, 21 мая 2026 года На Орловщине ожидается сильный ветер Его порывы будут достигать 18 м/с.



Фото: Ольга Супонева

На Орловщине ожидается сильный ветер. По прогнозу синоптиков, с 21 часа 21 мая до 21 часа 22 мая в регионе будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, днем ожидается до +32 градусов.



В МЧС России рекомендуют не прятаться около стен домов, недостроенных зданий и остановок. Не подходить к раскачивающимся вывескам и оборванным проводам. Не стоит поджигать растительность и разводить костры. Машины лучше не парковать под деревьями, электропроводами и рекламными щитами.





Анастасия Мельникова





