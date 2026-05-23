Главная » Новости



9:00, 23 мая 2026 года ФК "Орел" примет на своем поле лидера таблицы В гости приехал тамбовский "Спартак".





23 мая ФК "Орел" в матче 9-го тура LEON – Второй лиги "Б" сыграет дома против тамбовского "Спартака". Матч начнется в 18:00. Игру традиционно будут транслировать в группе лиги "ВКонтакте".



Гости прямо сейчас возглавляют группу № 3 с 22 очками. У "зелено-белых" в активе на 10 баллов меньше и шестая позиция в таблице.



В прошлом сезоне "Орел" без шансов уступил тамбовчанам оба матча – 0:4 и 0:2.





Артем Ежаков





